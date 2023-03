Adaf certifica abatedouro de suínos e operação inicia em março

MANAUS — A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) entregou segunda-feira (27/02), o título de registro no Sistema de Inspeção Estadual (SIE) ao abatedouro de suínos Rio Quality, localizado no Ramal do Brasileirinho, Lago do Puraquequara, zona leste de Manaus.

Com capacidade para abater, aproximadamente, 80 animais por dia, o estabelecimento deve servir, inicialmente, para o abate da produção da própria granja de suínos, localizada na BR-174, e, futuramente, para produtores terceiros, movimentando o mercado local. “Essa é uma iniciativa que viabiliza a suinocultura no Estado do Amazonas, gera emprego, postos de trabalho e é viável do ponto de vista técnico e financeiro”, destaca o Responsável Técnico (RT) do local, médico veterinário Lucas Bentes de Carvalho Neto.

O Rio Quality deve iniciar as operações em março, empregando diretamente 17 pessoas. De acordo com o médico veterinário, açougues, supermercados e restaurantes já sinalizaram interesse na compra dos produtos. “O mercado local foi muito receptivo. Pelo abate ser aqui, teremos produtos com um tempo de prateleira maior e com qualidade superior ao congelado que vem de fora do Estado”, afirma.

Trata-se do terceiro abatedouro de suínos registrado junto à Adaf. Para o diretor-presidente da autarquia, José Omena, o estabelecimento deve contribuir para o aumento da carne suína no Estado, com a oferta de produtos de qualidade e preço acessível. “Cada estabelecimento voltado para produtos de origem animal que obtém o registro junto à Adaf cumpre rigorosos padrões higiênico-sanitários. Isso assegura ao consumidor a qualidade do que ele vai levar à mesa, além de abrir mercado a quem empreende de forma regularizada”, pontua.

Ainda na segunda-feira, a Adaf entregou a renovação de registro ao Frigorífico Peixão, localizado no bairro Educandos, zona sul de Manaus. O entreposto de frigorífico de pescado tem capacidade de beneficiamento de 3 toneladas por dia e soma, aproximadamente, 40 trabalhadores.