Adaf autoriza realização da 8ª Feira de Bubalinos de Parintins

PARINTINS — Realizada pela última vez em 1995, e resgatada neste ano para aquecer a economia do município, a Feira de Bubalinos de Parintins obteve autorização da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) para realizar sua oitava edição. O evento iniciou hoje (1º/06), no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza e se encerrará na próxima segunda-feira (06/06).

Promovido pela Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), com apoio do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Parintins, o evento foi lançado em março deste ano, com a presença do governador Wilson Lima, e busca oxigenar a cultura bubalina e o programa de melhoramento genético de bovinos Mais Pecuária Brasil.

Para obter a autorização da Adaf, os organizadores do evento precisaram se cadastrar junto à autarquia e cumprir todas as normas estaduais e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Entre as exigências que deverão ser cumpridas pelos responsáveis pelo evento agropecuário está o acompanhamento da recepção e posse temporária dos animais participantes, e a garantia de que os proprietários ou responsáveis entreguem as Guias de Trânsito Animal (GTA) e documentos sanitários à Agência de Defesa.

A feira conta também de forma obrigatória com um médico veterinário como responsável. Profissional que deverá permanecer no evento do início ao fim. As regras rígidas para a promoção de eventos agropecuários têm o objetivo de prevenir a entrada de doenças no Estado, uma vez que eventos do tipo proporcionam o encontro de animais de locais distintos, havendo risco da introdução de enfermidades como, por exemplo, a febre aftosa.

Emitido pela Gerência de Defesa Animal (GDA), por meio do Setor de Trânsito e da Coordenação de Eventos Agropecuários, o Certificado de Autorização do Evento Agropecuário atesta que toda a documentação encaminhada pelos organizadores à Adaf foi aprovada e que as condições obrigatórias foram cumpridas. O certificado é assinado pelo diretor-presidente da autarquia, após avaliação da equipe técnica, e cabe ao promotor do evento manter uma cópia do certificado em local visível.

Para o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, autorizar a realização de um evento tradicional como a Feira de Bubalinos de Parintins, após um hiato de 27 anos da sua última edição, é uma grande satisfação. “Estamos muito felizes de fazer parte da retomada deste evento agropecuário em Parintins. Mais uma vez a Adaf mostra a sua contribuição na preservação do patrimônio animal do Amazonas e no incremento sustentável da produção agropecuária do Estado”, ressaltou.

Calendário

Até dezembro deste ano, a previsão é de que 105 eventos agropecuários sejam realizados nos 62 municípios do Amazonas. Além de Parintins, neste mês de junho, o município de Urucará promoverá, nos dias 3 e 4, a 2ª Corrida de Cavalos Fogo do Espírito Santo.

E no mês de julho, Urucurituba e Itacoatiara devem promover dois importantes eventos, a Exposição Feira Agropecuária, com a 17ª Festa do Cacau; e a 1ª Exposição Feira Agropecuária (Expoita), respectivamente.