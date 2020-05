Acusado de matar irmão é preso ao tentar bater nos pais idosos

Um homem, de 35 anos, foi preso, na última quinta-feira (28), ao tentar agredir os próprios pais idosos, de 66 e 67 anos, a pauladas. O caso ocorreu na rua Ebenézer, bairro Monte Sião, em Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus).

Vizinhos dos idosos acionaram a equipe do 3º Grupamento da Polícia Militar (GPM), por volta das 17h, ao presenciarem o suspeito tentando bater nos pais, com um pedaço de madeira. De imediato, a equipe policial foi ao endereço das vítimas e conseguiu prender o suspeito em flagrante.

Conforme um sargento do 3º GPM, o suspeito é de alta periculosidade e já responde pelo homicídio do próprio irmão. A data do crime não foi divulgada pela equipe policial.

“Ele já é conhecido da nossa guarnição por ser um cidadão bastante violento, inclusive, matou um irmão dele há alguns anos”, contou o policial

O suspeito foi encaminhado à 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos, onde foi autuado pelo crime de violência doméstica e deve ficar à disposição da Justiça.

FONTE: EM TEMPO

