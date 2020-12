Ações direcionadas à população são destaques no mandato do deputado Roberto Cidade

Atenção a população da capital e do interior foi a principal ação do deputado Roberto Cidade (PV) no ano de 2020. Durante esse período, apesar da pandemia do novo coronavírus, o parlamentar deu entrada em 48 Projetos de Lei (PL), dos quais, três foram transformados em Lei. Além de apresentar 647 requerimentos solicitando serviços essenciais.

Entre os projetos, destaque para o de n. 288/2020 que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Amazonas. O PL visa garantir aos banhistas uma diversão saudável e segura, bem como, conscientizar a população sobre as normas de segurança.

“É uma prática muito comum entre os amazonenses a procura por áreas de banho, principalmente no período de verão, no entanto, todos os anos é registrado aumento do número de acidentes entre embarcações e banhistas. O intuito é mudar essa realidade e garantir um lazer seguro às famílias amazonenses”, destacou Roberto Cidade.

Outro PL que merece atenção é o de n. 484/2020 apresentado no mês de outubro, o qual busca implementar no estado do Amazonas, o Programa de Agentes Comunitários da Educação (PACE).

De acordo com o parlamentar, a educação é uma das formas mais seguras de garantir qualidade de vida do cidadão, bem como, tirar crianças e jovens do mundo da criminalidade e mudar a realidade de uma nação.

“Os profissionais da educação têm atuado firmemente para melhorar os índices de nossa educação, entretanto, muitos alunos vivem em ambientes desfavoráveis ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. O programa busca aproximar as famílias e a comunidade do ambiente escolar por meio de ações simples, mas objetivas, auxiliando a equipe pedagógica das escolas com acompanhamento e apoio do aprendizado dos alunos”, ressaltou.

Serviços de Qualidade

Além dos Projetos de Lei, o deputado Roberto Cidade trabalhou bastante para atender às demandas vindas de vários bairros da capital e de municípios do interior, além das ações sociais, como a campanha de doação de sangue para abastecer o estoque do Hemoam, no período do carnaval.

Entre os 647 requerimentos apresentados, destacam-se os que solicitaram serviços de abastecimento de água potável para a população amazonense, bem como, a briga árdua para que a empresa Amazonas Energia possa estabelecer um serviço contínuo e de qualidade tanto para a população da capital, como do interior, os quais têm sido mais afetados com a má prestação dos serviços.

“Na capital nós já sofremos com várias interrupções dos serviços, imagina no interior do estado. Recebemos muitas reclamações. Teve bairros que ficaram dias e dias sem energia, o que trouxe transtornos e prejuízos a população”, disse.

Outro serviço motivo de muitas denúncias durante todo ano foi quanto a telefonia móvel nos municípios do interior. De acordo com Roberto Cidade, as empresas de telefonia não estão cumprindo com o que prevê o Código do Consumidor.

“Recebemos diversas denúncias sobre a má prestação dos serviços de telefonia móvel no interior. As empresas de telefonia sabem das condições do nosso estado, então se mesmo assim, se colocam para realizar o serviço, precisam garantir ao consumidor a funcionalidade do serviço”, pontuou.

Emendas Impositivas

Para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o deputado Roberto Cidade destinou parte das emendas impositivas para atender as demandas de Manaus e municípios do interior do estado.

“Destinamos emendas para as áreas de saúde e educação, além dos mínimos exigidos. Para a saúde, reforçamos a compra de ambulâncias, equipamentos de elevada tecnologia na recepção e tratamentos de urgência/emergência, bem como a revitalização de outros tão importantes nos cuidados da saúde de nossos irmãos amazonenses”, destacou.

Dedicamos verbas para o reforço do conhecimento na educação fundamental e média. Estamos apoiando o desenvolvimento de tecnologias para trazer segurança aos acessos nos estabelecimentos educacionais para toda a rede educacional estadual, através do reconhecimento facial.

Cidade ressaltou também o atendimento ao setor primário, com a aprovação para distribuição de equipamentos de produção e revitalização de vicinais, deslocamentos com lanchas, para facilitar o escoamento de produção. “Buscamos assim, junto com uma distribuição em várias frentes dentro do estado, trazer mais dignidade e respeito a todo povo do Amazonas”, finalizou.

Comentarios