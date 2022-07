Ações da campanha ‘Julho Laranja’ iniciam em creches e UBSs

MANAUS — Nesta quinta-feira, 7/7, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), profissionais de saúde realizaram as primeiras ações da campanha em creches das zonas Norte e Leste. De acordo com a chefe do Núcleo de Saúde Bucal da Semsa, Andrea Gomes, pais e professores receberam orientações sobre o assunto, e crianças participaram de atividades educativas sobre a higiene bucal.

“Nós queremos estimular que os cuidados preventivos de saúde bucal tenham início desde o nascimento da criança, pois essa questão tem ligação direta com o desenvolvimento dos ossos da face, formação da arcada dentária e até respiração. É a primeira vez que teremos a realização do ‘Julho Laranja’” na cidade, mas é importante lembrar que os cuidados precisam ser mantidos durante o ano inteiro”, comenta.

Conforme Andrea, os pais ou responsáveis precisam evitar hábitos ruins que comprometam a saúde bucal das crianças, como chupar chupeta, usar mamadeira ou chupar o dedo.

Por outro lado, ainda segundo Andrea, as ações do “Julho Laranja” visam orientar o público sobre hábitos saudáveis para a saúde bucal das crianças, como incentivar o aleitamento materno, dar orientações sobre uma alimentação balanceada que pode evitar o surgimento de cáries, como fazer a higiene bucal de forma adequada, entre outros.

“Nós também queremos incentivar que os pais levem as crianças para o atendimento odontológico desde os primeiros meses de vida, e não esperar um problema dental para buscar o cirurgião-dentista. A recomendação é que a primeira consulta seja realizada no primeiro mês de vida, depois no sexto mês, aos 12 meses e aos 24 meses, pois esse período é essencial para evitar complicações”, observa.

As creches foram incluídas no cronograma da campanha, para envolver os professores no cuidado com a saúde bucal da criança. Nesses locais, serão realizadas palestras, atividades de escovação dental, entrega de kits de higiene bucal, e mais. Nas unidades de saúde, além da orientação aos usuários, as crianças serão encaminhadas para atendimento odontológico e, se houver necessidade de tratamento especializado, serão direcionadas aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) da Semsa.