Acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru deixa mais de 20 feridos

MANACAPURU — Um acidente com um guindaste, na noite deste domingo (28), deixou mais de 20 pessoas feridas durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, realizado na cidade de Manacapuru, interior do Amazonas. Três pessoas que tiveram ferimentos graves foram transferidas para Manaus, capital.

O acidente aconteceu durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, na arena do Parque do Ingá. Em nota, o Governo do Amazonas informou que a “queda de um guindaste/alegoria” deixou feridos.

“Até o momento, 23 pessoas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Três vítimas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus e estão em deslocamento”, diz a nota.

Segundo o Estado, na capital, os hospitais e pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio estão em alerta para receber as vítimas transferidas.

O Governo do Estado afirmou, ainda, que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) acompanhava a realização do evento, que começou na sexta-feira (26) e encerraria neste domingo. Os bombeiros fizeram o atendimento inicial às vítimas.

Os feridos que ficaram em Manacapuru foram encaminhados à unidade de saúde da cidade, o Hospital Geral Lázaro Reis. A prefeitura do município disse, em nota, que a unidade está preparada para atender as vítimas. “Informamos também que toda uma estrutura médica estava montada no Parque do Ingá e que os primeiros atendimentos foram feitos ainda no local”, afirma a nota.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou o ocorrido. “Ele colocou toda a estrutura do Governo do Estado à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas”, informa a nota do governo estadual.

Manacapuru é uma cidade da Região Metropolitana de Manaus (RMM) que fica a 68 quilômetros da capital. O acesso ao município é feito pelas vias terrestre, fluvial e aérea. Por via terrestre, o acesso é pela Rodovia AM-070 (Manoel Urbano), passando pela Ponte Phelippe Dou, conhecida como Ponte Rio Negro.

