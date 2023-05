Acidente na zona Norte de Manaus deixa dois mortos e dois feridos

Um trágico acidente ocorreu na madrugada deste domingo (21) na avenida Nathan Xavier, sentido avenida das Torres, zona Norte de Manaus, resultando em duas vítimas fatais e dois feridos. Lidiane Costa Feitosa, de 28 anos, e Jeferson Lopes de Meireles, de 27 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local do acidente. Eduardo da Costa Farias, de 23 anos, e Elizabete da Silva Cruz, de 39 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio.

Segundo informações do relatório de ocorrência, Jeferson estava conduzindo um veículo Peugeot de cor preta e trafegava em alta velocidade pela via. Ao tentar desviar de um motociclista, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi tão intenso que o veículo capotou diversas vezes, arremessando as vítimas para fora do carro. Apenas Elizabete estava utilizando cinto de segurança no momento do acidente. As circunstâncias exatas que levaram ao descontrole do veículo serão investigadas pelas autoridades competentes.