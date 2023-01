Acidente na avenida do Turismo deixa duas pessoas mortas

MANAUS — Um acidente ocorrido por volta das 6h deste sábado (28), entre um carro e uma motocicleta, resultou em duas vítimas fatais na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta e o carro, modelo Fiat Palio Weekend de cor cinza, vinham em sentidos contrários na via e acabaram colidindo de frente.

Com o impacto, o casal que estava na motocicleta foi arremessado por vários metros e morreu no local. O carro ficou com a frente totalmente destruída.

Os ocupantes do Fiat não se feriram e foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

A via está em obras, o que pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias do acidente serão apuradas.