Acidente envolvendo trens e caminhão deixa feridos em Salvador (BA)

BAHIA — Dois trens do Metrô da cidade de Salvador, na Bahia, se deslocaram e tombaram após baterem em um caminhão de serviço, na manhã desta terça-feira (31). O acidente deixou seis feridos: dois funcionários e quatro passageiros.

Vídeos gravados por testemunhas mostram que havia muitos passageiros dentro dos vagões no momento do acidente, alguns deles perto do local em que ocorreu a batida.

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informou, por meio de nota, que havia enviado seis ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao local, quatro básicas e duas avançadas. Até o momento, o estado de saúde das vítimas é estável.

Devido ao acidente, a linha 1 opera apenas entre os terminais Acesso Norte, até a Lapa, nas duas direções, e ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço. A linha 2 foi restabelecida.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra as linhas, afirmou que havia acionado o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência). “A CCR Metrô Bahia está atuando com todas as suas equipes de segurança, manutenção e atendimento para prestar todo o atendimento necessário e minimizar os impactos da ocorrência”, declarou.