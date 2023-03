Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa vários mortos e feridos no Pará

Nesta sexta-feira (24), o choque entre um uma carreta e um micro-ônibus deixou ao menos 11 mortos na PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, no Pará. Uma criança está entre as vítimas.

Segundo o Portal G1, os bombeiros informaram que nove pessoas morreram no local e duas a caminho da unidade de saúde. Outras oito pessoas foram levadas feridas para hospitais em Marabá.

O caminhão e o micro-ônibus colidiram de frente por volta de 7h30 no km-329 da rodovia.

Chuvas

A pista estava molhada porque chovia no momento do acidente. Até as 12h, a rodovia ainda estava interditada para realização da perícia, segundo informações.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) informou, por meio de nota, que o Hospital Regional do Sudeste do Pará, localizado em Marabá, acionou um plano de emergência para atender as pessoas feridas no acidente.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para identificação.