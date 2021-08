Acidente entre Micro-ônibus deixa duas pessoas feridas em Manaus; Confira os vídeos

Dois ônibus da empresa Zenatur que fazem rota para trabalhadores do Distrito Industrial se envolveram, por volta das 5h55 desta sexta-feira (13), em um grave acidente no Conjunto Oswaldo Frota, zona norte de Manaus. Os veículos tiveram uma colisão frontal e segundo informações, é grave o estado de saúde dos motoristas. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. O Corpo de Bombeiros, Samu e a policia militar estão no local para atender a ocorrência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os motoristas dos dois veículos estavam sozinhos e ficaram gravemente feridos. Um deles precisou ser retirado das ferragens.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Assista aos vídeos:

Comentarios