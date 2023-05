Acidente entre carreta e micro-ônibus deixa vários feridos na BR-174

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, informa que, assim que foi informada sobre o acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus que opera no sistema intermunicipal, na manhã deste domingo (07/05), no quilômetro 901 (antigo km 17) da BR-174, encaminhou para o local as equipes de fiscalização da autarquia.

O micro-ônibus da empresa Martins Transportes, de placas QZZ-OB37, estava a caminho de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), tendo 30 pessoas dentro do veículo no momento do incidente. Não há registro de vítimas fatais.

Sobre a Martins Transportes, a Arsepam destaca que a empresa está com o cadastro regular junto à autarquia estadual, estando com todos os seguros de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), Responsabilidade Civil Obrigatória (RCO), Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) e Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO) em dias, o que garante assistência às vítimas.

Por fim, a Arsepam pontua que todos os feridos receberam os primeiros socorros por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, sendo em seguida encaminhados para unidades de saúde em Manaus.