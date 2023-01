Acidente entre caminhão e van deixou 12 mortos no Tocantins

TOCANTINS — As 12 pessoas que morreram em um grave acidente entre uma van e um caminhão na TO-280, próximo a Natividade, na região sudeste do Tocantins, foram identificadas. As vítimas estavam em uma van que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e retornavam de atendimento médico quando houve a colisão.

As vítimas são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Entre as vítimas fatais estão dois quilombolas, uma professora e servidores públicos da cidade. Os nomes informados pela prefeitura são:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

uciano Antônio de Almeida, 53 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesler Ferreira Folha, 31 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

João Batista de Oliveira, 68 anos

Os corpos das vítimas fatais foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Natividade.

Dois sobreviventes da van foram levados para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas. Eles são Aristides Curcino do dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 20h40 desta quarta-feira (25) quando a van voltava para Almas após pacientes passarem por atendimento médico em Palmas. Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, um casal estava no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento.

Os bombeiros informaram que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

A Prefeitura de Almas informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito informou, ainda, que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.