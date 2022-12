Acidente entre caminhão e micro-ônibus na AM-070 deixa feridos

Um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na AM-070, no Amazonas, deixou feridos. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (9).

Conforme testemunhas, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 60 da rodovia. O motorista do caminhão bateu na traseira do micro-ônibus. Parte da cabine do veículo ficou destruída.

Com o impacto do acidente, o micro-ônibus foi parar no acostamento.

O homem que viajava ao lado do motorista, na cabine do caminhão, ficou preso nas ferragens. Ele quebrou as pernas e foi transferido para Manaus.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves, foi medicado e liberado.

Duas passageiras do micro-ônibus tiveram ferimentos leves, mas não precisaram de internação.

A AM-070 liga Manaus, pela Ponte Rio Negro, às cidades de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão.