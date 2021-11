Acidente de trânsito deixa casal em estado grave, na zona Norte

Um casal não identificado ficou gravemente ferido durante um acidente ocorrido na manhã deste domingo (7), no bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 quando o carro em que o casal estava bateu em uma moto. Apesar do impacto, o motorista da moto passa bem, mas o casal que estava no carro ficou gravemente ferido. Eles foram encaminhados para hospitais que não foram informados.

Apesar do acidente, o trânsito no local não ficou tão congestionado e o fluxo segue normalmente com a ajuda da Polícia Militar. As informações são do PMS.

