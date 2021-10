Acidente com carreta prejudica trânsito na avenida Autaz Mirim

Na madrugada desta quarta-feira (06/10), uma carreta transportando cerveja tombou na Bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

Segundo o condutor do veículo, José Nicodemos, 60, o acidente aconteceu ao tentar desviar de uma moto. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo com escoriações pelo corpo.

A via está com trânsito em meia pista e agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local. A previsão é que a pista seja liberada nas próximas horas.

