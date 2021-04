ACEs e ACSs de Matupi participam de capacitação

A prefeitura de Manicoré, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), esta realizando um curso de capacitação, para intensificar o combate à Malária e a Dengue, no Distrito de Matupi, essa ação visa conter o avanço das doenças na Vila e Adjacências.

Para essa capacitação, está sendo realizada em Matupi, foi preciso dois Técnicos especializados, vim para cá. O da malária veio de Manaus. O especializado em dengue, veio da sede de Manicoré.

MALÁRIA

O treinamento para ao combate à malária, esta sendo aplicado aos ACEs, por um Técnico da FVS-AM, especializado em “Malária”, que veio de Manaus. Esse mesmo curso já foi feito na sede do município de Manicoré.

Como já foi mencionado no topo da matéria, essa capacitação tem o objetivo de fortalecer as ações de prevenção à malária, doença que ainda atinge cerca de 300 mil brasileiros na Amazônia Legal.

DENGUE

Nesse mesmo contexto, também esta sendo realizada a capacitação dos Agentes de Saúde do Matupi (ACSs), no combate à Dengue.

Esse é o primeiro encontro nesse ano de 2021, dos Agentes Comunitários de Saúde do Matupi, que também tem o objetivo de aprimorar projetos e traçar novas metas para o decorrer do ano além de trocar experiências das ações focada na promoção e na prevenção da saúde pública, sobretudo, no combate ao Aedes Aegypti- mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus.

Assim também os Agentes de Endemias de Matupi (ACEs), visam combater o mosquito chamado de Anopheles, que transmite à malária para o ser humano.

O curso de capacitação esta sendo realizada na Escola Estadual de Santo Antônio de Matupi, em uma das salas da mesma, e pretende se estender até à semana que vem.

Com informações do enfermeiro Luan, lotado na Unidade Básica de Saúde de Matupi, o curso de capacitação também será aplicado em campo, ou seja, os técnicos apartir de sexta-feira 02/04, vão sair da sala de aula onde esta sendo ministrado o curso e vão fazer uma expenção de campo. No domingo acontecerá uma reunião entre os técnicos e os Agentes da Saúde, e Segunda-feira, as atividades (Capacitação), relacionadas ao combate à malária e a dengue se encerram.

