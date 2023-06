Ação oferece vacinação gratuita para cães neste sábado em Manaus

O Centro de Atendimento à Saúde do Animal (Casa Fametro) realiza neste sábado (10), uma ação social em alusão à Semana Mundial do Meio Ambiente. Ao doar um litro de óleo de cozinha usado, a clínica escola veterinária oferece gratuitamente limpeza de ouvido, corte de unha, vermifugação de cães e vacina múltipla para cães.

“Um litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água, então o impacto ambiental do óleo de cozinha é muito grande. Além de destinar o óleo doado para reciclagem e contribuir com a preservação, essa ação também pensa na importância dos cães para as famílias. Quem ama, vacina e cuida”, afirma a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Fametro, Maria Brolio.

A ação faz parte do projeto de extensão acadêmica MedVet na Comunidade, organizado pela coordenação do curso de Medicina Veterinária da Fametro. De acordo com Marina Brolio, as ações do projeto atendem comunidades de Manaus com serviços gratuitos para cães e gatos, além de comunidades ribeirinhas da região metropolitana da capital.

“O MedVet na Comunidade é um dos pilares do curso na Fametro, que tem uma veia muito pulsante para as ações sociais desde o primeiro período. Entendemos que além da capacitação técnica, um profissional precisa desenvolver seu lado humanístico e ser um cidadão consciente de sua função na sociedade”, ressalta a coordenadora.

A Casa Fametro fica na rua Ingrid Bergman, nº 48, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Os serviços serão oferecidos das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria