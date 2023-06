Ação itinerante do Idam leva atendimento para produtores rurais da região do Médio Juruá

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal e Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, durante o mês de maio, uma ação itinerante para emissão de cadastro do agricultor familiar na região do Médio Juruá, no município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). Ao todo, 27 comunidades da Reserva Extrativista do Médio Juruá e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari foram beneficiadas.

A ação é fruto de uma parceria do Idam, por meio de sua Unidade Local (UnLoc) em Carauari, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), Associação dos Moradores Agroextrativistas da RDS Uacari (Amaru), Unidade Local do Idam de Carauari e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Foram emitidos 268 Cadastros de Agricultores Familiares, coletadas informações para a solicitação de 112 Carteiras de Produtor Primário (CPP) e realizados um total de 380 atendimentos diversos.

Para o gestor da RDS Uacari, Gilberto Olavo, a ação foi estratégica para emissão de documentos e para a garantia de políticas públicas como a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade, por meio do cumprimento da documentação necessária para o pagamento de subvenção de cadeias como a borracha, pirarucu manejado e óleos vegetais.

“A ação representou um instrumento de legalização dos produtores da região do Médio Juruá e possibilitou aos moradores de comunidades ribeirinhas o acesso a políticas públicas”, enfatizou Olavo.

Além disso, foram entrevistadas 274 pessoas em uma pesquisa conduzida pela Ufam para investigar o conhecimento tradicional associado ao Murumuru (Astrocaryum murumuru) e Ucuúba (Virola surinamensis), espécies exploradas comercialmente na cadeia de óleos vegetais que podem ser reconhecidas na repartição de benefícios do território do Médio Juruá.