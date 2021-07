‘Ação e Experiência’ dá a largada para a eleição da ESA/UEA

Nesta segunda-feira (5), os professores Evandro Bronzi e Marcus Della Coletta apresentaram-se virtualmente para a comunidade acadêmica a chapa 10. Os docentes disputam, respectivamente, os cargos de diretor e coordenador de Qualidade da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A chapa traz como slogan de campanha ‘Ação e Experiências para a ESA Crescer.

Os professores formataram uma plataforma baseada na gestão compartilhada para integrar os diversos cursos da ESA (Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Educação Física). As demandas, que compõem a plataforma, representam os anseios de docentes, discentes e acadêmicos. O candidato ao cargo de diretor da ESA/UEA, professor Evandro Bronzi, enfatizou que a escola possui problemas crônicos, que aguardam por soluções efetivas. “Não é possível continuar com elevador parado, dificuldade de acesso, insegurança dentro e no entorno desta unidade de ensino que tem vital importância para o estado do Amazonas. A formação de profissionais qualificados, que irão atender a população com alto nível de excelência, depende, entre outros fatores, da estrutura ofertada pela universidade. A proposta da chapa 10 é unir esforço para fazer a ESA avançar”, destacou Evandro Bronzi.

A dupla de candidatos aos cargos de gestão detém vasta experiência como docentes e administradores. Evandro Bronzi e Marcus Della Coletta pretendem utilizar a ‘bagagem’ adquirida para ampliar o diálogo com o corpo técnico e alunos a fim de encontrar soluções efetivas e permanentes. Outra meta a ser executada ao longo de dois anos de gestão é a interlocução com demais órgãos públicos e a iniciativa privada a fim de ampliar as possibilidades de estágio e contratação dos recém-formados. “O mundo moderno abre um grande leque de possibilidade de inserção no mercado de trabalho dos que concluem os cursos da ESA. A aproximação com as empresas aumentará significativamente a absorção destes novos profissionais em áreas primordiais. A possibilidade de estágio remuneratório nas empresas contribuirá para moldar o aluno às exigências e atividades que deverão ser desempenhadas após a formatura”, pontuou o candidato a coordenador de Qualidade, Marcus Della Coletta.

Devido à pandemia, grande parte do processo eleitoral acontecerá por meio das mídias sociais. No Facebook, Chapa 10 e no Instagram, chapa10acaoexperiencia, os integrantes da ‘Ação e Experiência para a ESA Crescer’ farão a divulgação das ações de campanha e das propostas. “Abrimos os canais de comunicação para ouvir a comunidade acadêmica. Nossa plataforma não está fechada. A democracia norteará a coleta de sugestões e a definição das metas de trabalho”, explicou o candidato a diretor, Evandro Bronzi. Os integrantes acreditam que o meio digital possibilitará o detalhamento de propostas e o contato com o eleitor. “Numa campanha tradicional, muitas vezes as pessoas que recebem o material impresso não costumam dar atenção ao texto na íntegra. Dividimos nossa divulgação em diversos tópicos para explorar bem cada tema. Além disso, as mídias nos aproximarão ainda mais do eleitor de uma forma que não seria possível pelo meio presencial em virtude dos protocolos de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus”, explicou o candidato a coordenador de Qualidade, Marcus Della Coletta.

Biografias

Evandro da Silva Bronzi é cirurgião-dentista formado pela Universidade Estadual Paulista. Possui mestrado e doutorado na área de Ortodontia, também pela Universidade Estadual Paulista. É professor adjunto do curso de Orontologia e do curso de especialização em Ortodontia, ambos da UEA. No campo da gestão, ocupou os cargos de coordenador do curso de Odontologia da UEA (2015 a 2021), coordenador de especialização em Ortodontia da UEA. Atualmente, é presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas – diretor Instituto Brasileiro Seção Amazonas.

Marcus Vinicius Della Coletta é médico formado pela Universidade Federal do Paraná. Possui mestrado em Medicina Interna pela mesma universidade. É membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro da Sociedade Internacional de Distúrbios do Movimento, membro estrangeiro da Academia Americana de Neurologia, membro titular da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, especialista em Pesquisa Clínica pela Escola de Saúde Pública da Harvard Medical School. É professor de Neurologia da ESA-UEA.

Propostas

Dentre as propostas apresentadas, destacam-se a melhoria nas instalações físicas a partir da conservação dos prédios e construção de novas áreas; a defesa de maior autonomia em decisões colegiadas da ESA; incentivo a geração de projetos por meio de PPP (parceria público-privada); criação da Ouvidoria ESA, aproximando os docentes, técnicos-administrativos e alunos da direção e coordenação de Qualidade; promoção de intercâmbios internacionais em cursos de graduação para alunos e pós-graduação para docentes; desenvolvimento do projeto “Calouro Auxiliar”; reabertura do Restaurante Universitário (RU), beneficiando as turmas que estão tendo aulas ou atividades presenciais.

