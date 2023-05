Ação do Super Terminais ensina crianças sobre a preservação da Floresta Amazônica

Filhos de colaboradores do Super Terminais, o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus, participaram na quarta-feira (3) da segunda edição do Porto & Comunidade, projeto que visa promover de forma lúdica e didática ações relacionadas à preservação do meio ambiente e a gestão de resíduos. Ao todo, 16 crianças, de 6 a 12 anos, visitaram o Super Terminais e o Instituto Soka Amazônia, que promove justiça ecológica, preservação da Amazônia e incentivo a uma existência harmônica entre homem e natureza.

As crianças participaram de uma apresentação do Instituto Soka, conheceram o bebê Sumaúma, visitaram o mirante e assistiram uma palestra no Encontro das Águas. Os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer a importância das abelhas sem ferrão e visitar o laboratório de sementes do Instituto. As atividades se encerraram com duas trilhas que levaram os participantes a uma castanheira de 200 anos, às ruínas da olaria Lages e a Sumaúma, além da terra preta de índio, pau brasil e viveiro de mudas. Todos também fizeram um mini tour no Super Terminais.

“Foi uma manhã divertida e cheia de aprendizado. De forma descontraída, as crianças puderam conhecer melhor alguns pontos da Floresta Amazônica e aprender como podem contribuir para a preservação desse patrimônio natural. O projeto Porto & Comunidade, realizado pelo Super Terminais, é uma forma de aproximar as operações do terminal portuário da população”, afirma Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

*Com informações da assessoria