Ação da Sejusc realiza mais de 300 atendimentos direcionados ao público PcD

Ação voltada para Pessoas com Deficiência (PcDs) promovida na manhã de sábado (06/11), pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou 336 atendimentos de pessoas que foram em busca dos serviços, no núcleo da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD) vinculada à Sejusc.

Coordenada pela SePcD, a ação contou com diversos atendimentos, sendo 88 para atualização de laudo médico, 82 para emissão da Carteira de Identificação para Pessoa com Deficiência (CiPcD) e 27 para Carteira de Passe Legal.

Além disso, teve 54 cadastros do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para credenciamento de estacionamento, 38 para orientação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 47 para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A ação também contou com a entrega de 16 cadeiras de rodas.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ressalta que essa é mais uma das importantes ações que a Sejusc realiza, pensando sempre em garantir os direitos e a inclusão do público PcD.

“Os serviços ofertados e a entrega dessas cadeiras de rodas possibilitam que essas pessoas garantam seus direitos e tenham uma forma de vida mais digna. E é nisso que o Governo do Amazonas tem trabalhado, prestando total assistência às pessoas com deficiência do estado”, disse a gestora

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc (SePcD), Lêda Maia, ressalta o trabalho da secretaria em relação às pessoas que procuram seus direitos e precisam de atendimento.

“Eu fico muito feliz que as pessoas procurem os seus direitos, enquanto houver pessoas precisando do nosso atendimento nós estaremos aqui, seja durante a semana ou seja no final de semana”, disse a secretária.

Beneficiada – Uma das pessoas atendidas na ação foi Silva Rodrigues, de 39 anos, mãe de uma criança com deficiência, ela ressalta a importância da ação em relação aos benefícios oferecidos para Pessoas com Deficiência.

“Para nós que somos mães de PcDs, é muito importante que a gente tenha ações assim, essa é uma ação maravilhosa para nós que precisamos. Fico muito grata pela ação que fizeram hoje, é uma forma de a gente garantir os benefícios”, disse.

Comentarios