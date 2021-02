Academia vende teste de Covid à prefeitura de Codajás

A Prefeitura de Codajás publicou no Diário Oficial do Município (https://diariomunicipalaam.org.br/) a contratação da empresa ERS Produções e Locação, registrada no CNPJ sob o nome de ERS da Silva Júnior Eireli, para fornecimento de cinco mil unidades de teste rápido para diagnóstico de Covid-19, no valor de R$ 50,00 cada, e total de R$ 250 mil. O contrato tem inconsistências como número do CNPJ não existente e endereço onde não existe a empresa.

No contrato firmado com a Prefeitura de Codajás, o número do CNPJ da ERS Locação é 34.036.901/001-55, entretanto uma busca no site da Receita Federal indica que esse número não existe e o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa é 34.036.091-55. Sob esse número, a ERS Locação informa que sua atividade principal no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) é a locação de veículos sem condutores.

Porém, tem ainda quatro páginas de atividades secundárias que vão da confecção de peças de vestuário a perfuração de poços, comércio varejista de elétricos e hidráulicos , organização de excursões, fotografia aérea e submarina e, no item 46.45-1-01 “Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios”.

O termo do contrato firmado com a prefeitura, aponta que o endereço da ERS Locação, em Manaus, é na Alameda Santos Dummont 142, Conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz, porém nesse local funciona uma academia de ginástica chamada New Life Academia e o site da Receita Federal informa que o endereço da empresa é à rua Leide das Neves, 86, quadra G6, lote 1, Conjunto Águas Claras SL1, no bairro Novo Aleixo. No mesmo endereço da Academia New Life há uma placa indicando a existência de uma segunda empresa o local, a Wide Eletronics, que não tem nada a ver com material hospitalar. E no endereço da rua Leide das Neves, no Novo Aleixo, existe um Centro Empresarial.

FONTE: PORTAL ÚNICO

