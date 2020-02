Abrigo Moacyr Alves abre inscrições gratuitas para Curso de Libras Nível Básico e Intermediário

Com o propósito de oportunizar as libras por meio dos processos de interação e comunicação com as pessoas surdas nos diversos setores da sociedade, o Abrigo Moacyr Alves abriu inscrições para o Curso de Libras Nível Básico e Intermediário.

As inscrições podem ser feitas no Setor do Serviço Social do Abrigo Moacyr Alves, no período de 17 a 20 de fevereiro, no horário de 14h às 16h, munidos dos seguintes documentos: duas fotos 3×4 (recente), cópia do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência (água ou luz) atualizado e comprovante de escolaridade (Ensino médio completo ou cursando).

O curso será ministrado pela Professora Ana Francisca F. da Silva, Fisioterapeuta Especialista em Saúde Funcional Neurológica, Habilitada com Proficiência para o Ensino de Libras pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM/CAS-AM); Discente do Curso de Letras Libras da UFAM; e atuou como professora de Libras no CETAM, e ESPI, além de tutora EAD do CETAM, em curso de Libras EAD.

Com a carga horária de 60h, o curso realizado de forma gratuita, com início na primeira de março, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h.

