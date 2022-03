Abramovich põe Chelsea à venda e promete doar lucro para vítimas da guerra

Roman Abramovich, bilionário russo proprietário do Chelsea, emitiu um comunicado oficial nas redes sociais da equipe confirmando que colocou o clube à venda.

Além disso, ele afirmou que que instruiu sua equipe para criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda do Chelsea serão doados para as vítimas da guerra na Ucrânia.

O jornal inglês ‘Daily Mail’ publicou na manhã de hoje que o russo estaria querendo acelerar o processo de venda por conta da repercussão dos ataques da Rússia aos ucranianos. No entanto, Roman desmentiu essa versão.

De acordo com a revista ‘Forbes’, os Blues devem 2 bilhões de dólares (cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual) a Roman Abramovich. Na nota, ele diz que não irá cobrar esse valor do clube.

Veja o comunicado completo:

Gostaria de abordar a especulação na mídia nos últimos dias em relação à minha propriedade do Chelsea FC. Como já disse antes, sempre tomei decisões tendo em mente o melhor interesse do Clube. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o Clube, pois acredito que seja do interesse do Clube, dos adeptos, dos colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do Clube.

A venda do Clube não será acelerada, mas seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado. Isso nunca foi sobre negócios ou dinheiro para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube. Além disso, instruí minha equipe a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isso inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo.

Por favor, saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e me dói me separar do Clube dessa maneira. No entanto, acredito que isso seja do melhor interesse do clube.

Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Foi um privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea FC e estou orgulhoso de todas as nossas conquistas conjuntas. O Chelsea Football Club e seus torcedores estarão sempre em meu coração.

Obrigado,

Roman

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ UOL