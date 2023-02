Abordagem policial termina em morte de jovem com 6 tiros no MT

Diego Kaliniski, de 26 anos, foi assassinado por um policial militar, que atirou no jovem durante uma abordagem em uma ocorrência de perturbação do sossego. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (5), no município de Vera, a 486 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Pessoas que estavam no local filmaram a ação dos policiais.

PM mata jovem em Vera em abordagem sobre perturbação de sossego.https://t.co/ypSa2xJYfr pic.twitter.com/4FpfziOq1V — MT Manchete (@mtmanchete) February 5, 2023

Conforme informações da PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Avenida Brasil. No local, eles abordaram um dos jovens e pediram o documento do veículo em que estava. Ele teria se recusado e tentado reagir, quando a PM anunciou a prisão por desacato.

Depois da ordem de prisão, teve início uma briga entre o rapaz e os PMs. De uma hora para outra, um dos policiais atirou contra Diego. Nas imagens, é possível contar seis disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do jovem.

Depois dos primeiros tiros, a vítima, ainda de pé, tentou continuar andando, mas foi atingido por mais disparos. Diego morreu no local. Um dos tiros acertou o irmão da vítima, que está internado, de acordo com o G1.

A PM divulgou uma nota para informar que uma investigação interna foi aberta para apurar o caso.