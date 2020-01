Abertas inscrições para curso gratuito de programador web em Manaus

Já estão abertas as inscrições para as turmas do 1º semestre de 2020 do curso de programador web do projeto CTI. Ao total, estão sendo disponibilizadas 160 vagas que serão distribuídas em turmas nos bairros de Aparecida, Santa Etelvina e Zumbi, todos localizados na cidade de Manaus.

As inscrições estão abertas desde o dia 7 de janeiro e os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de fevereiro, data de início das aulas, ou, até acabarem todas as vagas.

O curso de programador web possibilita a noções básicas de programação e codificação para a criação de websites, sendo dividido em dois módulos, com duração de 5 meses e carga horária total de 212 horas. As aulas ocorrerão de segunda à sexta-feira, com turmas matutinas e vespertinas.

Os alunos do projeto CTI da FPF Tech são, em sua maioria, pessoas das comunidades periféricas da cidade de Manaus, por isso, a melhora na qualificação para o mercado de trabalho através da capacitação profissional desses cursos pode fazer toda a diferença no futuro desses alunos.

O Projeto CTI existe graças à parceria da FPF Tech com diversas empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), por esse motivo, os cursos de capacitação profissional ofertados pelo projeto são gratuitos.

Desde os anos 2000, o Centro de Treinamento em Informática (CTI) capacitou milhares de alunos, de todas as idades e, principalmente, jovens de baixa renda, que buscam capacitação profissional, qualificação para o mercado de trabalho ou, até mesmo, encontrar meios de se obter uma renda extra, através de trabalhos na modalidade freelance.

Os pré-requisitos básicos para se candidatar às vagas, são os seguintes:

• Possuir renda familiar de 01 até 03 (três) salários mínimos;

• Ter no mínimo 14 anos de idade, e no máximo 50 anos;

• Estar cursando a partir do 1° ano do ensino médio em diante

• Ter o conhecimento básico em informática básica

Além disso, os alunos deverão apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de renda.

Para informações adicionais, entre em contato através do telefone (92) 2123-9728, do WhatsApp: (92) 98123-9923 ou do e-mail: projetocti@fpftech.com.

Sobre a FPF Tech

A FPF Tech é um Instituto de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, focado na pesquisa e no desenvolvimento de serviços, soluções inovadoras e cases de sucesso nos núcleos estratégicos de Capacitação Tecnológica, Design Digital e Usabilidade, Dispositivos Móveis, Pesquisa e Inovação Tecnológica, Saúde e Medicina do Trabalho, Sistemas Eletrônicos, Soluções Industriais, Tecnologias Assistivas, Verificação e Validação.

FONTE: ACRÍTICA

Comentarios