Abertas as inscrições para o concurso público do IFAM

Iniciam nesta sexta-feira (2), as inscrições para o concurso do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). São ofertados 142 vagas para professores e técnicos.

O edital foi publicado no dia 22 de agosto no Diário Oficial da União.

Inscrições

Das 142 vagas, 89 são para vagas para técnico administrativo em educação e 53 para professores, ambos para diversas áreas.

Os salários variam entre R$2.403,06 a R$9.616,18.

A taxa de inscrição para professor é de R$150. Para os cargos de técnico varia entre R$ 80, R$ 100 e R$ 120.

As inscrições serão realizadas no site da Fundação Cefminas no até às 23h59 horas do dia 23 de setembro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF).

No momento da inscrição o candidato poderá escolher o local de prova e campus para o qual estará concorrendo a vaga.