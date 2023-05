AAM garante aumento no rateio do Limite de Média e Alta Complexidade para municípios do AM

O presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Sousa, e o vice-presidente Frederico Júnior, conseguiram articular uma conquista histórica para os municípios: após articulação proposta pela AAM, o Governo do Amazonas concordou em mudar as regras do rateio de recursos do MAC (destinado a complementar o custeio dos serviços de assistência a média e alta complexidade nos hospitais), que era de 75% para o estado e 25% para os municípios, para 69% (estado) e 31% (municípios).

Essa mudança vai garantir quase R$ 302,5 milhões aos municípios do Amazonas para utilização no atendimento em hospitais de média e alta complexidade, aumento de quase R$ 140 milhões. Com esses 31%, foi possível sair de um valor per capita de R$ 92,00 para R$168,00.

Anderson Souza reafirmou seu compromisso como presidente da instituição defensora dos municípios do Amazonas. “Continuarei em busca de melhorias e defendo a municipalidade, foi o compromisso que assumi. Gostaria ainda, de agradecer a presidência e a diretoria do COSEMS, pela parceria, pelo empenho em nos ajudar a tornar realidade esse aumento de recursos para saúde dos municípios do nosso estado do Amazonas”, destacou Anderson Sousa.