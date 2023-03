‘A vingança não pode presidir o Brasil’, afirma Ciro sobre Lula em episódio envolvendo Moro

O presidente Lula (PT) foi criticado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) por desqualificar o plano do PCC de matar o senador Sérgio Moro (União-PR) e outras autoridades.

Segundo Ciro, Lula age por vingança e ódio contra o ex-juiz da Lava Jato que o condenou e prendeu por corrupção. O senador defendeu que o Brasil quer progresso e paz, não revanchismo.

“F… com Moro”

Lula riu da ameaça do PCC e disse que Moro armou tudo. Ele também usou palavrão para falar do seu desejo de se vingar do ex-juiz. “Só vou ficar bem quando f… com o Moro”, disse o presidente petista.