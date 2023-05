A trágica morte de Loonkito, um dos leões mais velhos do mundo

Um leão chamado Loonkito, com 19 anos de idade, foi morto com uma lança ao entrar em um curral de gado perto do Parque Amboseli, no sul do Quênia. Segundo o porta-voz do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, Paul Jinaro, o leão considerado um dos mais velho do mundo estava lutando para se alimentar, o que o levou a buscar presas fáceis como o gado. A morte de Loonkito entristeceu a associação queniana Lion Guardians, que o descreveu como um “lendário guerreiro felino” e um símbolo de resiliência e coexistência.

Os leões africanos geralmente têm uma expectativa de vida de 12 a 18 anos em seu estado natural, de acordo com um grupo de conservação sul-africano. O Quênia abriga cerca de 2.500 leões, de acordo com o censo nacional de vida selvagem realizado em 2021. As incursões de animais selvagens em áreas habitadas têm aumentado devido ao desenvolvimento urbano, que reduz seu habitat e rotas de migração.

Diante dessa situação, é necessário educar as pessoas e encontrar maneiras de alertar as autoridades para que os animais sejam redirecionados aos parques. Em um incidente anterior, um leão escapou do Parque Nacional de Nairobi, próximo à cidade, causando pânico em uma área residencial. Guardas florestais conseguiram tranquilizá-lo e levá-lo de volta ao parque.