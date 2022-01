A rara aparição de um poderoso submarino nuclear dos EUA no Pacífico

Um “visitante” incomum emergiu do fundo do mar em Guam, território americano no Oceano Pacífico.

Durante o fim de semana, um dos submarinos nucleares mais poderosos dos Estados Unidos foi avistado na ilha, em um momento em que se agravam as tensões entre China e Taiwan (ilha que a China considera parte de seu território) e enquanto a Coreia do Norte realiza uma série de testes de mísseis.

Trata-se do USS Nevada, submarino de propulsão nuclear da classe Ohio que carrega 20 mísseis balísticos Trident e dezenas de ogivas nucleares.

Segundo veículos de imprensa locais, é a primeira vez em mais de seis anos que um submarino com capacidade nuclear dos EUA é avistado em Guam – e apenas a segunda vez desde a década de 1980.

Em um comunicado, a Marinha americana afirmou que a visita tinha como objetivo “fortalecer a cooperação” com aliados regionais e mostrar o compromisso do país com a segurança na área.

FONTE: BBC News Brasil