A propaganda da Globo que soa como provocação a Casimiro

A Globo exibiu neste sábado, 28, uma propaganda do Mundial de Clubes da Fifa, campeonato que transmitirá a partir da próxima quarta, 1º de fevereiro. Um detalhe curioso é que o vídeo de divulgação tem uma espécie de sósia de Casimiro Miguel, streamer de sucesso do YouTube e Twitch, que também tem os direitos de exibição do torneio. O ator imita o jeito de falar do carioca, incluindo seu famoso bordão “meteu essa?”. Apesar do tom claramente humorístico, a publicidade também soa provocativa, já que a emissora teria tentado contratar Casimiro, sem sucesso, no passado.

Confira:

Isso aqui é a ELITE! A Copa do Mundo de Clubes FIFA 2023 é no @sportv, e quem tem o pacote #GloboplayMaisCanais pode ~ secar ~ e torcer em todos os jogos! ⚽️ Você não vai ser doidão de perder, né? pic.twitter.com/Is2rMRgp6G — globoplay 👁️ (@globoplay) January 28, 2023

Em 2022, Casimiro também obteve direito de transmitir a Copa do Mundo de graça pelo YouTube e bateu recordes de audiência na plataforma. No próximo mês, o streamer também exibirá todos os jogos do Mundial de Clubes, que contará com Flamengo na disputa pela taça.