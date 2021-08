A partir desta quarta, Manaus terá 17 pontos de vacinação contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira, (4), para atender quem ainda não recebeu a primeira dose da vacina e aqueles que devem completar o esquema vacinal com a segunda dose. A Prefeitura de Manaus terá 17 locais de vacinação até a próxima sexta-feira, 6/8, para otimizar a utilização dos espaços e das equipes responsáveis pela triagem, registro e aplicação dos imunizantes.

Dos quatro grandes pontos estratégicos, dois continuam em funcionamento, das 9h às 16h: o Centro de Convenções (sambódromo), que tem atendimento para pedestres e drive-thru, e o Studio 5, que atende exclusivamente pedestres. Os outros dois (Sesi e shopping Phelippe Daou), estarão fechados nos próximos três dias.

Além dos pontos estratégicos, 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam como ponto de vacinação nas diferentes zonas geográficas, seguem abertas, à exceção da UBS Frei Valério, na zona Norte. Todos irão aplicar a primeira e segunda doses.

As UBSs abrem às 9h e o horário de encerramento varia entre 17h, nas unidades de atendimento regular, e 19h nas de horário estendido, garantindo que os que trabalham durante o dia possam ser vacinados também no início da noite.

Com uma quantidade reduzida de primeiras doses disponíveis para a população geral, aproximadamente sete mil, e sem perspectiva de recebimento de novos lotes até o fim da semana, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta que a prefeitura está descentralizando a campanha de vacinação, seguindo a orientação do prefeito David Almeida, de facilitar o acesso da população à vacina, incluindo cada vez mais as UBSs entre os locais de referência para a campanha contra a Covid-19.

“Além disso, a operacionalização da campanha é dinâmica e sempre que necessário fazemos mudanças, levando em conta a quantidade de doses disponíveis, de pessoas a serem vacinadas e o fluxo nos pontos de atendimento”, observa Shadia.

Público

Quem tem mais de 18 anos de idade e ainda não se vacinou deve procurar o ponto de vacinação mais próximo. Os documentos exigidos são o documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência, com cópia. Quem for tomar a segunda dose, deve levar identidade, CPF e o cartão de vacinação onde consta o registro da primeira dose.

O prazo entre as duas doses é de 28 dias para a CoronaVac e de 84 para a Astrazeneca e a Pfizer. A consulta ao agendamento pode ser feita no endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br/, na opção “Consultar 2ª Dose”. Quem não tiver acesso ao sistema eletrônico, pode seguir a data limite indicada no cartão de vacinação.

A secretária ressalta que completar o esquema vacinal indicado pelos fabricantes é necessário, para garantir a proteção ao vírus. “Mesmo que a pessoa tenha tido algum efeito adverso leve, o que é muito comum, ela deve voltar ao posto para receber a segunda dose no prazo estipulado”, enfatiza.

Quem passar do prazo preconizado, também deve ir ao posto. “Esta é a orientação do Ministério da Saúde e estamos preparados para receber todos os que tomaram a primeira dose e já estão no período da segunda”, salienta Shádia.

A secretária diz que o momento agora é de vacinar os remanescentes e avançar no fechamento do esquema vacinal dos já vacinados com uma dose.

“Mais de 20 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose e ainda temos um resíduo de mais ou menos 300 mil pessoas, se considerarmos 100% da população vacinável estimada, para receber a primeira dose. Então, não podemos relaxar, temos que continuar com a vacinação, sem esquecer da importância dos cuidados de sempre, que é o uso da máscara, a lavagem das mãos e o distanciamento social”, aponta.

Pontos de vacinação

Zona Norte

9h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

9h às 19h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

9h às 17h

UBS Petrópolis

Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

9h às 19h

UBS Morro da Liberdade

Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Leste

9h às 17h

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº, conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

UBS Gebes Medeiros

Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871 – Jorge Teixeira IV

9h às 19h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Oeste

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

9h às 19h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

*Com informações da assessoria

Comentarios