MOSCOU, RÚSSIA – Prezados leitores, neste dia eu gostaria de contar a vocês como a Rússia luta contra o Covid-19.

Se não fosse a reforma do sistema nacional de atendimento médico realizada há alguns anos, que eu pessoalmente considero muito negativa (houve grande redução no número de médicos e técnicos de enfermagem) creio que a luta contra a pandemia teria sido muito mais bem sucedida.

De acordo com as estatísticas, a mortalidade na Rússia aumentou 17,9% em 2020, enquanto a Covid-19 foi responsável por 31% das mortes “desnecessárias”. A Rússia, regularmente sobe de sexto para segundo lugar em número de mortes.

Por exemplo, neste verão, a Rússia ultrapassou a Índia e vários outros países e ficou em segundo lugar no mundo em número de mortes diárias, por Covid, oficialmente registradas.

Na Rússia, as autoridades locais introduzem bloqueios periódicos em várias regiões e cidades. Mantem-se o regime de uso de máscaras e faz-se um trabalho ativo com a população no sentido de comunicação e orientações.

As grandes esperanças estão depositadas na vacinação, obviamente. Não quero criticar o vosso presidente, que por muito tempo não acreditava na existência desta doença, mas aqui na Rússia as autoridades levaram a luta contra a pandemia mais a sério.

Há algum tempo passamos para a fase de vacinação em massa e por enquanto não há contra-indicações (já se passaram seis meses desde o início desta fase de vacinação).

Acho que a troca de experiências no combate à pandemia também é um tema importante para a cooperação russo-brasileira.

