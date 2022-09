A Fazenda 14: Ruivinha de Marte bate-boca com Deolane

O clima esquentou nesta madrugada (23) após saída de Bruno Tálamo, primeiro eliminado de A Fazenda 14. Enquanto comemorava com suas amigas a permanência de Deborah, Ruivinha de Marte foi alfinetada por Deolane: “Quem viu e quem vê, hein? Estava horrorizada com a Deborah, dizendo que estava com medo. E agora?”, apontou. Foi o suficiente para a treta começar.

A cantora aproveitou a brecha para dizer o que pensa sobre Deolane: “Muito soberba! Quer a coroa de A Fazenda? Quer logo o chapéu? Já ganhou A Fazenda?”, disparou. Nesse momento, a sede estava em silêncio ouvindo a briga entre as peoas.

A advogada jogou na cara de Ruivinha, que a peoa havia a procurado durante a primeira festa do reality para pedir perdão. Mas, a cantora rebateu chamando Deolane de barraqueira. A treta continuou com xingamentos entre as participantes.

Deolane chamou Ruivinha de “hiena carniceira” e “sem caráter”. Aos poucos, a treta foi acalmando e elas foram conversar com seus aliados. Como será que fica a situação entre as peoas?

Por R7