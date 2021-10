99Food distribui prêmios em Manaus

Até dia 27 de outubro, consumidores, entregadores e restaurantes da Manaus cadastrados na 99Food, plataforma de entrega de comida que conecta consumidores aos melhores restaurantes locais, poderão concorrer a diferentes prêmios na promoção Pedido Premiado. Segundo Raphael Dias, gerente de marketing da 99Food, “essa ação tem o objetivo de oferecer uma super experiência para os parceiros do app.”

O Pedido Premiado funcionará da seguinte forma: entre os dias da promoção, os pedidos que chegarem via app referente aos restaurantes participantes, poderão ser contemplados. “Os horários são secretos, por isso é uma questão de sorte. Quanto mais pedidos, maiores são as chances de ganhar”, explica Raphael Dias.

Os sortudos serão surpreendidos no momento da entrega do seu pedido, quando juntamente com o entregador parceiro, chegará um representante da 99Food com o prêmio. Eles estarão espalhados nos seguintes bares e restaurantes de Manaus: Açaí Concept, Meatz Vieira Alves, Meatz Parque 10, que são os grandes parceiros da plataforma nessa ação.

Os prêmios incluem Echodot e 1 mês de assinatura do Spotify Premium para clientes e cartão pré-pago com valores para gastar no que quiser, este destinado aos parceiros do app (restaurantes e entregadores). Todos podem participar. Caso ainda não tenha feito o cadastro, basta baixar o app que está disponível nas principais lojas de aplicativo. Quanto mais pedidos em diferentes momentos do dia, a chance certamente aumenta.

