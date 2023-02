Deflagrada 5ª fase da Operação Lesa Pátria

Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Federal deflagra a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou promoveram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília .

Há quase um mês, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por manifestantes que, descontente com os resultados das eleições, destruíram os imóveis, móveis e objetos das instituições.

As equipes cumprem três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e de seis de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A operação ocorre no Distrito Federal e tem policiais militares como alvos.

A Polícia Federal já realizou uma das prisões. O alvo foi o ex-chefe do departamento operacional da Polícia Militar do DF, o coronel Jorge Eduardo Naime. Ele é suspeito de omissão no planejamento da segurança no dia da invasão na sede dos Três Poderes.