McDia Feliz: Venda de Big Mac auxiliará no tratamento de crianças com câncer do GACC

Em Manaus, a 33ª edição da campanha McDia Feliz destinará a renda da venda do Big Mac, sanduíche da rede McDonald, localizada na Praça de Alimentação do Manauara Shopping neste dia 23 de outubro, para o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC). Em todo o país, a campanha contemplará 67 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica.

O Amazonas juntamente com 18 estados e o Distrito Federal integram o grupo de unidades da federação brasileira que participam da mobilização direcionada para promover saúde e qualidade de vida para crianças e adolescentes com câncer.

Os interessados em ajudar devem procurar a unidade da empresa no Manauara Shopping e adquirir, no dia da campanha, o tíquete no valor de R$ 17,00. A compra pode ser feita tanto pelo modo presencial quanto pelo delivery. Além de exercitar a solidariedade, o benemérito também irá se deliciar com um dos sanduíches mais populares do mundo que é montado com dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim.

“O Manauara Shopping abraça a causa porque o câncer é uma doença que tem crescido, ameaçando o bem-estar dos jovens. Quanto mais pessoas endossarem esta rede de apoio, maiores as chances de vitória”, explicou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer, como era denominado o GACC anteriormente, foi fundado em 1999 por um grupo de voluntários com o objetivo de aumentar a expectativa de vida de crianças e adolescentes com câncer; garantir a qualidade global no tratamento do paciente e promover o acolhimento aos familiares.

Ao longo de 22 anos de atuação no Amazonas, o GACC atendeu milhares de pacientes e seus familiares tanto de Manaus, quanto do interior do Amazonas assim como de outros estados. Neste período em que a economia está oscilante, a instituição perdeu cerca de 50% de doadores, com diminuição significativa na renda para a manutenção do atendimento de pacientes.

A gerente do GACC, Karoliny Guimarães, acredita que a campanha será uma grande oportunidade para liquidar as despesas acumuladas ao longo da pandemia. “A campanha será a oportunidade de arrecadar recursos pra gente conseguir continuar investindo no tratamento das crianças”, destaca.

O GACC colocará a venda no local as camisetas da instituição. A camisa fitness custa R$ 65 reais e a camisa de algodão, R$ 45 reais. O valor apurado será aplicado na manutenção da entidade, localizada no bairro Dom Pedro.

A edição de 2021 será a primeira que o Instituto Ronald, entidade que coordena o McDia Feliz, colocará a venda outros itens, além do sanduiche. Uma linha de produtos com estampa exclusive, assinada pela estilista Lethicia Bronstein, como camisetas, bonés, sacolas, canecas, croppeds e até roupas para pet serão vendidos no local e terão a renda destinada para o GACC.

