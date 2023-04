2º Feira de Artesanato Indígena é realizada durante festa em Rio Preto da Eva

Com o objetivo de expandir a cultura e o desenvolvimento dos povos indígenas, a Fundação Estadual do Índio (FEI) está promovendo a 2º Feira de Artesanato Indígena no Centro de Eventos do município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus).

A feira é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva e acontece em paralelo com a 6ª Feira da Piscicultura e comemoração do 41º aniversário da cidade nos dias 31 de março e 1º e 2 de abril.

A atividade é composta por 15 artesãos que fazem parte do Centro de Empreendedorismo Indígena Yandé Muraki, projeto idealizado pela fundação e 10 artesãos do município.

A feira está aberta ao público com a finalidade dos artistas indígenas comercializarem seus produtos, como cordões, pulseiras, brincos e cachaças de produção artesanal.

O diretor-presidente da FEI, Sinésio Trovão, que está presente no evento, destacou a presença do artesanato na cultura e na economia dos povos indígenas do estado.

“O Governo do Estado vem trabalhando o fortalecimento cultural econômico dos nossos parentes. Esse evento é uma oportunidade para eles mostrarem um pouco das suas obras e talento, que é passado de geração em geração entre nós”, pontuou Trovão.

Durante a abertura da feira houve também a apresentação artística do grupo de dança Kokama da Aldeia da Terra Preta.

Geisy Melo, da etnia Mura, é uma das artesãs que está comercializando artesanato de luminárias, cestarias, balaios e urutu na feira.

“ Esperamos vender pelo menos 50% da nossa produção. Essa atividade é uma grande oportunidade para a gente divulgar o trabalho e arrecadarmos uma renda para o sustento dos nossos familiares”, disse a artesã.

No evento, o prefeito da cidade, Anderson Souza agradeceu a participação e a parceria com a FEI.

“A gente está feliz de ter os indígenas durante toda a nossa programação, pois construímos esses espaços pensando neles, pois queremos fortalecer a identidade cultural e promover o desenvolvimento dos seus negócios em nosso município “, enfatizou o prefeito.