28 anos sem Ayrton Senna: 1° de maio marca homenagens ao piloto de F1

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL) — Este domingo (1°) marca os 28 anos da morte de Ayrton Senna, tricampeão mundial de F1 e uma das maiores lendas dos esportes.

Depois de tantos anos, a figura do corredor continua forte no imaginário do brasileiro. Portanto, o dia 1° de maio se tornou uma data para celebrar o legado do esportista que continua a inspirar milhares de fãs ao redor do globo.

No Rio de Janeiro, o monumento do Cristo Redentor receberá uma iluminação com as cores do capacete do piloto.

Em São Paulo, antes do jogo entre Corinthians e Fortaleza pelo Brasileirão, o time paulistano prestará homenagens a Senna, que torcia pelo clube.

Enquanto isso, 28 relíquias do piloto serão exibidas na página oficial do piloto, todas escolhidas pela própria família.

No formato de reels, a ação mostrará um item diferente de Senna por dia entre segunda-feira e sábado. Neste domingo (1°), dois itens serão apresentados. Às 10h da manhã entrará o primeiro vídeo.

Conheça alguns fatos marcantes sobre a carreira de Senna