27 anos sem Ayrton Senna: relembre a história do maior piloto da história da F1

Neste dia 1º de maio de 2021, completa-se 27 anos da morte do eterno ídolo do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna. Conhecido mundialmente, o piloto marcou gerações e deixou o seu legado!

Para relembrar a história do tricampeão da Fórmula 1, a CARAS Digital preparou um especial sobre o piloto, que mudou a maneira como os brasileiros aproveitavam o domingo de manhã, já que acordar para vê-lo correr era rotina na maioria dos lares.

INFÂNCIA

Nascido no dia 21 de março de 1960, Ayrton Senna da Silva foi criado na zona norte de São Paulo e sempre foi apaixonado por alta velocidade. Incentivado pelo pai, senhor Milton, ele apresentou uma habilidade incrível com o Kart e a partir dai a paixão pelo motor só aumentou.

Aos 9 anos, Senna já conduzia jipes com certa experiência. O domínio era tanto que um dos motoristas contratados pela família decidiu deixar o emprego: “Por que vou continuar motorista se o garoto é quem dirige?”

Com 13 anos, ele já competia oficialmente, mas nunca havia sentido o gosto da vitória. Até que em 1977, aos 17 anos, venceu sua primeira corrida. Naquele momento, Ayrton sentiu que ali era o seu lugar.

NOME SENNA

Em 1981, aos 21 anos, Senna participou do campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, na Europa. Foram surpreendentes 12 vitórias em 20 corridas. Foi nessa época que o piloto decidiu adotar o sobrenome de solteira da mãe, Senna, já que Silva é comum no Brasil.

“Quero ser respeitado pelo que faço” – Ayrton Senna

ENTRADA NA F1

Foi em 1984 que Ayrton começou sua trajetória na Fórmula 1, pela Toleman. O primeiro ponto marcado na competição aconteceu em seu terceiro GP, na África do Sul. O mesmo resultado se repetiu na Bélgica, duas semanas depois.

A temporada de 1985 começou em uma nova equipe, a Lotus. O primeiro ano foi marcado por algumas vitórias, muitas frustrações e o quarto lugar no ranking geral. Foi nessa época que o piloto ficou conhecido como ‘Rei da Pole Position’, devido aos seus surpreendentes tempos durante os treinos.

Em 1986, Senna conquistou o segundo lugar no GP do Brasil. Atento a limitação do seu motor, adotou a técnica de adiar as trocas de pneus e, com isso, passou a liderar o campeonato pela primeira vez. Os problemas técnicos continuaram e mais uma vez o piloto terminou a temporada na quarta posição.

Mesmo com a oportunidade de maiores conquistas, devido a um novo patrocinador, Senna deixou a Lotus após amargurar um terceiro lugar e começou a correr pela McLaren, em 1988. Na nova equipe, o piloto ganhou o companheiro, Alain Prost, com quem conquistou 15 das 16 corridas disputadas. Foi nesse ano também, que o brasileiro venceu seu primeiro título mundial.

No ano seguinte, a rivalidade entre os pilotos se tornou uma verdadeira guerra. Prost conquistou o tricampeonato mundial após uma colisão com o carro do Senna, no GP do Japão. Inconformado, o piloto tentou recorrer de todas as maneiras, mas não teve sucesso.

No mesmo circuito, em 1990 com Prost na Ferrari, a dupla disputou o título. No entanto, uma nova colisão entre eles deu vantagem para Senna, que conquistou o seu segundo campeonato. Um ano depois, Senna se tornou tricampeão mundial.

Curiosidade: em toda a sua carreira, Senna não conseguiu tempo em apenas um GP, o de San Marco.

O ANO DE 1994 E A CURVA DE TAMBURELLO

Em 1994, Senna realizou o sonho de correr pela Williams, fazendo com que Prost se retirasse da equipe. Com um dos melhores carros, o brasileiro se tornou o favorito ao campeonato, mas foi na pré-temporada, que notou a dificuldade em dirigi-lo, chegando a reclamar várias vezes da instabilidade do veículo.

O início da temporada não foi dos melhores e em sua terceira corrida, no GP de San Marino, na Itália, Senna acelerou pela última vez. Ao entrar na curva Tamburello, o piloto perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada e seguiu reto em direção aos muros laterais, chocando-se violentamente. Ele ainda conseguiu reduzir a velocidade de 300 km/h para 200km/h, segundo mostrou a telemetria.

Após a batida, o piloto foi atendido na pista e transferido para o hospital, onde, poucas horas depois, foi declarado morto, deixando o Brasil de luto.

A morte do brasileiro trouxe mudanças significativas na F1, como: novas barreiras, curvas redesenhadas para minimizar a possibilidade de acidentes, altas medidas de segurança e o próprio cockpit dos pilotos repensado.

Números de Senna: 161 GPS disputados, 65 pole positions, 41 vitórias, 2982 voltas na liderança, 19 voltas mais rápidas e 3x campeão mundial.

“Se me tornei o número um, isso quer dizer que sou melhor que qualquer outro. Portanto, se eu for ainda melhor, isso deverá significar que ainda tenho condições de continuar sendo o número um” – Ayrton Senna

LEGADO

Senna deixou sua marca no automobilismo!

– Em 1990, o piloto sugeriu que um ‘S’, em uma clara alusão ao seu sobrenome, ligasse a reta do boxe à curva do sol no autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo.

– Grande parte da herança do piloto foi destinada a ajudar as crianças mais pobres e, dessa forma, nasceu o Instituto Ayrton Senna, no dia 20 de novembro de 1994, poucos meses após o trágico acidente, com o intuito de mudar a realidade dos jovens. Atualmente, o projeto é comandado por Viviane Senna, irmã de Ayrton.

– Quinze anos após a sua morte, o brasileiro continuou fazendo história. Em uma pesquisa realizada pela inglesa Autosports, que ouviu mais de 200 pilotos, Ayrton Senna foi eleito o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Já a BBC, foi além, e o elegeu como o maior piloto de Fórmula 1 da história.

– O ídolo brasileiro inspirou diversas homenagens: canções, moedas, grafites, samba enredo e série de TV.

SENNA BRANDS

Para homenagear o ídolo brasileiro, os canais oficiais do tricampeão da Fórmula 1, apresentará um conteúdo especial sobre o legado do piloto, através da campanha #MundoSenna, neste sábado, 1º, a partir das 14h.

Os fãs poderão prestar homenagens através da hashtag e ainda conheceram uma luva produzida em madeira, que celebra as 41 vitórias na F1. A tiragem será limitada de apenas 41 unidades.

Senna é um marco na vida dos brasileiros, sua morte foi um dos maiores baques sofridos pela nação. E apesar da dor e da saudade, temos certeza que ele lutou por seus sonhos e honrou a sua pátria.

“Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá” – Ayrton Senna

Para sempre, Senna!

