25º Festival Amazonas de Ópera estreia com “O Contratador dos Diamantes” nesta sexta

As cortinas do Teatro Amazonas abrem nesta sexta-feira (21/4) para uma temporada de ópera que dura mais de 30 dias, com repertório lírico, shows, recitais e musicais. A estreia da grandiosa ópera “O Contratador dos Diamantes”, de Francisco Mignone, começa às 8h, e os ingressos ainda podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou online. O palco da ópera é o maior já montado em todas as edições, chegando a sete metros de altura, e o Festival Amazonas de Ópera formou uma versão exclusiva da partitura em parceria com a Academia Brasileira de Música.

O festival, patrocinado pelo Bradesco, com apoio cultural do Grupo Atem, é considerado o maior do gênero na América Latina e uma vitrine cultural do estado. Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura, afirmou que o festival, ocupando uma posição privilegiada no cenário da música lírica do Brasil, tem sido fundamental para formar uma classe artística especializada em ópera no estado, renovando o setor com novos músicos e cantores. A produção, o cenário e os figurinos amazônicos serão levados ao Theatro Municipal de São Paulo para a turnê “O Contratador dos Diamantes”, graças à parceria de produção entre o festival e o teatro paulista.

A ópera romântica “O Contratador dos Diamantes” é um marco modernista que mistura traços do período romântico com a língua brasileira e moderna de Francisco Mignone. Conta uma história sobre a vida de Felisberto Caldeira, um famoso político, militar e diplomata brasileiro, e a relação entre sua filha e Luís Camacho. A produção amazônica conta com a participação de órgãos artísticos do estado: Filarmônica do Amazonas, sob a batuta de Luiz Fernando Malheiro; Corpo de Dança do Amazonas, e o Coral Amazonas.

Homenagem – No sábado (22/4), será realizado um recital em homenagem ao centenário do nascimento da mais célebre cantora de ópera do século 20, a greco-americana Maria Callas, com entrada gratuita.

O recital, com duração de duas horas, contará com partes de óperas que marcaram a carreira da soprano, interpretadas por grandes nomes do canto lírico brasileiro, acompanhadas pelo maestro Marcelo de Jesus no piano. Uma exposição de Callas com objetos de sua coleção pessoal, incluindo livros, fotos, cartas, pinturas, CDs, DVDs e discos de vinil, será exibida na sala de teatro. Maria Callas é considerada a verdadeira “soprano absoluta” e uma das melhores cantoras de ópera de todos os tempos.