22ºC: Manaus registra baixa temperatura neste sábado

Com 22 graus medindo nos termômetros nas primeiras horas deste sábado (22), manauaras amanheceram com a expectativa de que o clima ‘frio’ continue durante o dia. A temperatura se deve a uma intensa massa de ar frio de origem polar, e que no Sul do Brasil já levou cidades a registrarem temperaturas abaixo de 10 graus. A tendência é que a temperatura permaneça a mesma até as 15h, quando pode atingir 33 graus.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as condições climáticas atípicas devem registrar quedas acentuadas de temperatura entre sexta, sábado e domingo em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre, além dos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Apesar das comemorações da mudança repentina do clima típico em Manaus, que gira entorno de 30 graus, em média, um outro drama é exposto: os moradores em situação de rua e que agora encaram a baixa temperatura. Em comunicado, o Ministério da Cidadania informou que, diante das previsões, já trabalha de forma articulada com a Defesa Civil para garantir proteção à população mais vulnerável, em especial pessoas em situação de rua.

“A Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania alerta para que a rede do Sistema Único de Assistência Social esteja mobilizada para garantir o abrigamento temporário dessas pessoas, reforçando também a atuação das equipes de abordagem social nos territórios. É necessário ter atenção com moradores de áreas rurais e povos e comunidades tradicionais”, alertou o ministério.

Interior

A friagem já era perceptíve no extremo sul do Estado do Amazonas, cobrindo municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira, desde ontem (21).

“Conforme o sistema frente fria se desloca no sentido sul-norte, há organização dos sistemas convectivos proporcionando chuvas e na sua retaguarda uma massa de ar de características seca e fria, responsável pelo declínio acentuado na temperatura do ar”, complementou a meteorologista Patrícia Guimarães, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Reportagem: Karol Rocha/ACrítica

Comentarios