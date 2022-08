22ª Feira da Laranja começa nesta sexta em Rio Preto da Eva

MANAUS — O município de Rio Preto da Eva, a 57 Km de Manaus, realiza a partir desta sexta-feira (19) até domingo (21) a 22ª Feira da Laranja.

A expectativa é que a cidade receba mais de 100 mil pessoas durante os três dias de evento e que mais de R$ 25 milhões sejam injetados na economia local.

A programação no Centro de Eventos conta com as apresentações musicais de Solange Almeida, nesta sexta-feira (19), e Dorgival Dantas, no sábado (20).

O cantor João Gomes será a principal atração no domingo (21).

A cidade é a maior produtora de laranja do Amazonas, com uma produção de mais de 250 milhões de frutas por ano.

A festa ocorre em dois locais: no Centro de Eventos, no Centro da cidade, e no Balneário Municipal.

Iluminação

Recentemente, Rio Preto da Eva recebeu modernização na iluminaçao pública, com luminárias de LED.

Durante abertura do evento, nesta sexta, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, falou sobre a modernização do serviço.

“Hoje estamos com a cidade toda iluminada (…) Rio Preto que é turística, é uma cidade agrícola, que recebe todo final de semana milhares de pessoas que vêm pernoitar”, afirmou.

Por assesssoria