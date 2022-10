20 mil assinam petição e pressionam candidatos por mais creches no Amazonas

Mais de 250 mil crianças estão fora das creches no Estado do Amazonas. Só na capital, Manaus, esse número é superior a 129 mil. Os dados, referentes ao ano de 2019, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para mudar essa realidade, o “Grupo de Apoio Voluntário – GAV” lançou um abaixo-assinado online pedindo por mais creches.

Hospedada na plataforma Change.org, em apenas 10 dias a petição coletou quase 20 mil assinaturas. A mobilização chama atenção para a quantidade de obras inacabadas e dinheiro público mal aplicado ao longo dos últimos anos e gestões de prefeitos e governadores.

O abaixo-assinado utiliza dados de uma reportagem para destacar que, entre 2009 e 2020, mais de 200 obras de creches foram prometidas, mas não cumpridas. “E em 11 anos, os investimentos prometidos pelos ex-prefeitos da capital, somaram mais de 200 milhões de reais em obras, mas, atualmente, Manaus oferece vagas em apenas 24 creches”, diz a petição.

“Durante o 1º turno das eleições 2022, o tema da primeira infância não entrou no debate eleitoral. Agora, para o 2º turno, temos a possibilidade de fazer pressão”, afirma o grupo que criou a petição. “É importante ressaltar que essa dívida histórica com as mães amazonenses, de todo o Estado, não acaba com as eleições e precisa ser pautada sempre pelas autoridades, inclusive eleitas para ocupar a Assembleia Legislativa do Amazonas”, completa o coletivo.

O “Grupo de Apoio Voluntário”, que realiza campanhas e ações voltadas a instituições e famílias em estado de vulnerabilidade socioeconômica, em cidades do Amazonas, espera, com a petição, exigir que as autoridades, incluindo os candidatos ao governo do Estado, Wilson Lima (União) e Eduardo Braga (MDB), se comprometam com as crianças amazonenses.

Nesta semana, o coletivo, juntamente com a Change.org, está entrando em contato com as campanhas de ambos os candidatos que disputam o 2º turno para cobrá-los.

Mães que vivem na capital do Amazonas e em outros municípios do Estado sofrem com a falta de creches para seus filhos. Muitas que têm crianças menores de 3 anos acabam buscando outras alternativas de cuidado dos filhos enquanto saem para trabalhar, como pagar parentes ou vizinhos para essa assistência, comprometendo parte significativa de suas rendas.

Confira o abaixo-assinado na íntegra: http://change.org/SOSCriançasAmazonas