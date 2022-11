2 a 1: Japão vence Alemanha de virada

CATAR — A Alemanha foi surpreendida nesta quarta-feira (23), no estádio Khalifa International, na partida inaugural do Grupo E da Copa do Mundo do Catar, e perdeu de virada, por 2 a 1, para o Japão. Gundogan abriu o placar para os alemães, mas Asano, duas vezes, fez os gols da histórica vitória japonesa.

Com o tropeço na estreia, a Alemanha novamente é assombrada pelo fantasma de uma eliminação preococe. Em 2018, a seleção alemã, na época campeã do mundo, perdeu para México na estreia e acabou ficando de fora da fase de mata-mata na Copa da Rússia. Naquele Mundial, os alemães ainda ganharam da Suécia no segundo jogo, mas foram derrotados pela Coreia do Sul na última partida.

