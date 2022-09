1ª edição do ‘Bolerão do Sesc’ será realizada no dia 16 de setembro

Como parte das comemorações alusivas aos 76 anos do Serviço Social do Comércio, o Sesc Amazonas lança no dia 16 de setembro o evento ‘Bolerão do Sesc’, que será realizado a partir das 19h no Parque Aquático II, situado na unidade Balneário (Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada).

O evento contará com a participação de três artistas locais apresentando shows musicais que resgatam a essência do bolero. “A minha identidade é o romantismo. Sou conhecida como a voz do amor. Vou apresentar ao público um repertório composto por grandes nomes da música brasileira como Maria Bethânia, Alcione, Joana, Gonzaguinha e Roberta Miranda”, adiantou a cantora Goreth Almeida, que está completando 40 anos de carreira.

Também se apresentam no ‘Bolerão do Sesc’ os artistas Bernardo Nunes e Ceicy Freitas. “Esse é um evento pensado especialmente para o público da terceira idade, com clássicos da música popular e com esse ritmo dançante e envolvente que é o bolero. Mas também é um baile aberto para toda a família e a quem deseja ouvir uma boa música, dançar e se divertir muito”, destacou o Recreador Regional do Sesc AM, Nilthon Montenegro.

As pulseiras de acesso ao evento estarão à venda a partir do dia 8 de setembro no valor de R$ 10,00 + 1 quilo de alimento não perecível, para trabalhadores do comércio e seus dependentes, e R$ 15,00 + 1 quilo de alimento, para o público em geral. Os donativos serão entregues ao Programa Mesa Brasil Sesc com destino às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas organizações cadastradas no programa.

Os ingressos poderão ser adquiridos nas Centrais de Relacionamento Sesc, nas unidades do Centro (Rua Henrique Martins, n. 427, Centro), que funciona de segunda a sexta, em horário comercial, e do Balneário, com atendimento de segunda a sábado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (92) 98415-7864.