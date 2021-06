100 mil pessoas já foram vacinadas até a manhã deste domingo em Manaus

Até as 12h15 deste domingo (13), 100 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no viradão para intensificar a imunização na capital amazonense. Até a meia-noite de sábado (12), foram atendidos 61.157 usuários. Os outros 38.843 receberam a vacina durante a madrugada e a manhã deste domingo.

A ação conta com 57 pontos de atendimento, incluindo grandes postos e salas de vacina de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de cinco escolas da rede pública, que permanecem abertos até as 17h. O movimento nesses locais segue intenso e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os usuários a consultarem o “filômetro”, que reúne dados relativos à quantidade de pessoas em cada posto, permitindo a escolha da unidade com menor movimento. O serviço pode ser acessado pelo link bit.ly/filometrovacina e a relação completa das unidades, com endereços e geolocalização, pode ser consultada no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais oficiais da secretaria.

Público

Podem se vacinar as pessoas de 40 a 44 anos e as de 45 a 51 anos, que não puderam se imunizar no sábado, dia dedicado a essa faixa etária. Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, comemora a marca dos 100 mil vacinados e avalia que a ação já pode ser considerada um sucesso, não apenas pela quantidade de pessoas vacinadas, mas pela organização do processo de atendimento (triagem, vacinação e registro), que vem ocorrendo de forma ágil e sem transtornos. “São doses de esperança e o único meio que nós temos de garantir imunidade coletiva, para, com isso, termos de volta as nossas vidas, o convívio com as pessoas que a gente ama, e encurtar as distâncias”, salienta.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente no sábado (12)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Parque Municipal do Idoso (somente no domingo (13)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid

