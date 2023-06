1° Torneio Interno do Projeto Campeões da Vila acontece neste fim de semana

A Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (24/06), a partir das 8h, o 1º Torneio Interno do Projeto Campeões na Vila. O projeto do Governo do Amazonas, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), deve reunir mais de 800 alunos de base em diversas modalidades, visando qualificar o desempenho dos atletas, e contribuir com lazer e recreação dos esportistas.

“Por determinação do governador Wilson Lima estamos desenvolvendo atividades que fortalecem diretamente a projeção de novos campeões. A Vila Olímpica de Manaus está pronta para receber essa atividade que é de suma importância para que os alunos da base sonhem com o alto rendimento”, comentou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

A programação do torneio iniciará às 8h, com uma cerimônia de abertura, em seguida as disputas começam nas modalidades de futsal, vôlei, basquete, handebol, judô, xadrez, atletismo e beach soccer, exclusivo para os alunos do Projeto Campeões da Vila, de 8 a 17 anos de idade.

Com premiações simbólicas para as melhores equipes, o gerente do projeto, Lucas Canavarro ressalta a relevância do evento para os atletas mirins. “Acreditamos no espírito de competitividade, respeito e coletividade e será um momento para que os alunos consigam colocar em prática tudo isso. Além de avaliarmos também o potencial de cada um em suas modalidades”.

O Projeto Campeões da Vila é integrado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que oferece aulas de iniciação esportiva para mais de 10 mil alunos, em diversos núcleos na cidade de Manaus e conta com polos no interior do Amazonas.

Futebol de Mesa

No domingo (25/06), às 8h30, o Estádio Carlos Zamith recebe a 6ª edição do Campeonato Amazonense de 12 Toques, o evento é organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam) e visa preparar os botonistas participantes para competições a nível nacional.

Futebol

No Estádio Ismael Benigno acontece a disputa entre Manaus F.C e Confiança (SE), no sábado (24/06), às 15h. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Para assistir à partida os torcedores podem adquirir os ingressos no dia do jogo, onde acontece a partida.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, no sábado e domingo (24 e 25/06), a partir das 8h30, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal. A primeira partida do dia será entre os times Arsenal Iranduba FC e Grêmio Recanto da Criança, seguido do jogo entre Sangue de Boi e Tuna Jaraguá, o evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: Torneio Interno do Projeto Campeões da Vila

Data e hora: Sábado (24/06), às 8h

Organização: Projeto Campeões da Vila

Entrada: Exclusivo somente para alunos do Pelci

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de 12 Toques – Futebol de Mesa

Data e hora: Domingo (25/06), às 8h30

Organização: FEFMAN

Entrada: Gratuita

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série C – Manaus x Confiança

Data e hora: Sábado (24/06), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingresso

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato de Futsal Sub 11, 13 e 15

Data e hora: Sábado e Domingo (25/06), às 8h30

Organização: FAFs

Entrada: Gratuita